График работы севастопольского общественного транспорта в Пасхальную ночь

В Севастополе в Пасхальную ночь — с 23:00 1 мая до 06:00 2 мая — продлена работа следующих троллейбусных маршрутов:

№ 7 «ул. Горпищенко — центральное кольцо города»

№ 9 «просп. Победы — центральное кольцо города»

№ 10 «бухта Камышовая — Депо 1 — центральное кольцо города»

№ 12 «5-й км Балаклавского шоссе — центральное кольцо города»

Также до 02:00 2 мая будет продлена работа автобусных маршрутов для перевозки пассажиров в Свято-Климентовский и Свято-Георгиевский монастыри:

№ 3 «5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ»

№103 «5-й км. Балаклавского шоссе – Инкерман»

С 22:00 до 03:00 2 мая с остановочного пункта «ЦУМ» (по направлению в город) ООО «Зенит-Автотранс» будет организован бесплатный подвоз граждан к Херсонесу.

Кроме того, с 1 по 10 мая в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне от площади Нахимова будет организован бесплатный проезд к территории мемориального комплекса «Сапун-гора», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.