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График работы севастопольского общественного транспорта в Пасхальную ночь
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

График работы севастопольского общественного транспорта в Пасхальную ночь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 30.04.2021

В Севастополе в Пасхальную ночь — с 23:00 1 мая до 06:00 2 мая — продлена работа следующих троллейбусных маршрутов:

  • № 7  «ул. Горпищенко — центральное кольцо города»
  • № 9 «просп. Победы — центральное кольцо города»
  • № 10 «бухта Камышовая — Депо 1 — центральное кольцо города»
  • № 12 «5-й км Балаклавского шоссе — центральное кольцо города»

Также до 02:00 2 мая будет продлена работа автобусных маршрутов для перевозки пассажиров в Свято-Климентовский и Свято-Георгиевский монастыри:

  • № 3 «5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ»
  • №103 «5-й км. Балаклавского шоссе – Инкерман»

С 22:00 до 03:00 2 мая с остановочного пункта «ЦУМ» (по направлению в город) ООО «Зенит-Автотранс» будет организован бесплатный подвоз граждан к Херсонесу.

Кроме того, с 1 по 10 мая в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне от площади Нахимова будет организован бесплатный проезд к территории мемориального комплекса «Сапун-гора», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

График работы севастопольского общественного транспорта в Пасхальную ночь

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