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График работы Социального фонда в начале января

График работы Социального фонда в начале января

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:49 03.01.2024

Социальный фонд поздравляет россиян с Новым годом и сообщает, как будут работать территориальные отделения в праздничные дни января. К стандартному графику работы они вернутся 9 января. Чтобы у граждан была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику. В этот день отделения по всей стране примут граждан и страхователей с 9 до 16 часов, чтобы предоставить необходимые услуги.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 с 3 января до конца праздников ведет прием обращений ежедневно до 17 часов. 9 января контакт-центр вернется к стандартному графику.

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Получить услуги фонда в течение всех новогодних праздников можно через портал Госуслуг. Там есть электронные сервисы практически по всем выплатам и мерам поддержки, которые предоставляет Социальный фонд.

График работы клиентских служб:

  •  4 января — с 9 до 16 часов.
  • 5 – 8 января — прием не ведется.
  • С 9 января — прием по стандартному графику.
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