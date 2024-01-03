График работы Социального фонда в начале января

Социальный фонд поздравляет россиян с Новым годом и сообщает, как будут работать территориальные отделения в праздничные дни января. К стандартному графику работы они вернутся 9 января. Чтобы у граждан была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику. В этот день отделения по всей стране примут граждан и страхователей с 9 до 16 часов, чтобы предоставить необходимые услуги.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 с 3 января до конца праздников ведет прием обращений ежедневно до 17 часов. 9 января контакт-центр вернется к стандартному графику.

Получить услуги фонда в течение всех новогодних праздников можно через портал Госуслуг. Там есть электронные сервисы практически по всем выплатам и мерам поддержки, которые предоставляет Социальный фонд.

График работы клиентских служб:

4 января — с 9 до 16 часов.

5 – 8 января — прием не ведется.

С 9 января — прием по стандартному графику.