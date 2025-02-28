График выездных приемов кадрового центра «Работа России» в Севастополе

Севастопольцы увлеклись русской классикой: продажи таких книг выросли на Авито на 14%

Узнайте больше: Севастопольцы увлеклись русской классикой: продажи таких книг выросли на Авито на 14%

Выездные приемы – это важная часть нашей работы. Мы понимаем, что не у всех есть возможность приехать в центр занятости, поэтому сами идём навстречу людям. Наши специалисты помогают подобрать вакансии, получить консультацию по переобучению и господдержке. Это реальная возможность для жителей отдаленных районов найти работу не тратя время на поездки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора кадрового центра «Работа России» Светлану Рендак.

Специалисты службы занятости населения проводят бесплатные выездные приемы для севастопольцев. В рамках мероприятий жители города смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, зарегистрироваться на портале «Работа России» и узнать об актуальных вакансиях и услугах службы занятости.

– 3 марта с 10:00 до 13:00: прием будет проводиться в филиале фонда «Защитники Отечества» на ул. Карантинная, 45.

– 4 марта с 10:00 до 14:00: прием будет проводиться в филиале УФСИН по Ленинскому району на ул. Суворова, 29.

– 6 марта с 12:00 до 14:00: прием будет проводиться в Общественном бюро по трудоустройству пенсионеров на ул. Балаклавская, 8, оф. 4.

При себе необходимо иметь логин и пароль от портала «Госуслуги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя