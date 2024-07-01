График выплат: пенсии и пособия семьям с детьми в Севастополе в июле 2024 года

Выплата пособий семьям с детьми Отделением СФР по Севастополю производится традиционно в единые даты. Так, 3 июля через банки поступят ежемесячные выплаты за июнь:

семьям с детьми от рождения до 17 лет;

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3 лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим гражданам;

работающим гражданам; на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь поступит 5 июля. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за июнь работающим гражданам — 8 июля.

В июле 2024 года севастопольские пенсионеры получат пенсии через банковские учреждения 4, 12 и 19 июля (в связи с тем, что выплатной день 21 число приходится на выходной день).

Отделения почтовой связи (ОПС) выплатят (доставят на дом) июльские пенсии и социальные пособия в соответствии с графиком севастопольского почтамта по 25 июля:

ОПС с шестидневной рабочей неделей

(выходной — воскресенье) ОПС с пятидневной рабочей неделей

(выходные — воскресенье, понедельник) 1, 2, 3 июля — выплата по разовым поручениям; 4 июля — за 4 число; 5 июля — за 5, 7 число; 6 июля — за 6 число; 8 июля — за 8 число; 9 июля — за 9 число; 10 июля — за 10 число; 11 июля — за 11 число; 12 июля — за 12, 14 число; 13 июля — за 13 число; 15 июля — за 15 число; 16 июля — за 16 число; 17 июля — за 17 число; 18 июля — за 18 число; 19 июля — за 19, 21 число; 20 июля — за 20 число; 22 июля — за 22 число; 23 июля — за 23 число; 24, 25 июля — за все предыдущие даты. 2, 3 июля — выплата по разовым поручениям; 4 июля — за 4 число; 5 июля — за 5, 7 число; 6 июля — за 6, 8 число; 9 июля — за 9 число; 10 июля — за 10 число; 11 июля — за 11 число; 12 июля — за 12, 14 число; 13 июля — за 13, 15 число; 16 июля — за 16 число; 17 июля — за 17 число; 18 июля — за 18 число; 19 июля — за 19, 21 число; 20 июля — за 20, 22 число; 23 июля — за 23 число; 24, 25 июля — за все предыдущие даты. ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница) 2 июля — выплата по разовым поручениям; 4 июля — за 4 число; 5 июля — за 5, 7 число; 6 июля — за 6, 8 число; 9 июля — за 9 число; 11 июля — за 11 число; 12 июля — за 12, 14 число; 13 июля — за 13, 15 число; 16 июля — за 16, 17 число; 18 июля — за 18 число; 19 июля — за 19, 21 число; 20 июля — за 20, 22 число; 23 июля — за 23 число; 25 июля — за все предыдущие даты. 2 июля — выплата по разовым поручениям; 4 июля — за 4, 5 число; 6 июля — за 6, 7, 8 число; 9 июля — за 9, 10 число; 11 июля — за 11, 12 число; 13 июля — за 13, 14, 15 число; 16 июля — за 16, 17 число; 18 июля — за 18, 19 число; 20 июля — за 20, 21, 22 число; 23 июля — за 23 число; 25 июля — за предыдущие даты.

По всем интересующим вопросам жители Севастополя могут обращаться по телефону 8 (800) 100-00-01. Чтобы попасть на региональную линию, необходимо сообщить оператору первой линии о необходимости соединить вас с оператором второй линии Отделения СФР по Севастополю. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.

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