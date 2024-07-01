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График выплат: пенсии и пособия семьям с детьми в Севастополе в июле 2024 года
Фото: pxhere.com

График выплат: пенсии и пособия семьям с детьми в Севастополе в июле 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:44 01.07.2024

Выплата пособий семьям с детьми Отделением СФР по Севастополю производится традиционно в единые даты. Так, 3 июля через банки поступят ежемесячные выплаты за июнь:

  • семьям с детьми от рождения до 17 лет;
  • в связи с рождением и воспитанием ребенка;
  • на первого ребенка до 3 лет;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
  • на ребенка военнослужащего по призыву;
  • на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
  • женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь поступит 5 июля. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за июнь работающим гражданам —  8 июля.

В июле 2024 года севастопольские пенсионеры получат пенсии через банковские учреждения 4, 12 и 19 июля (в связи с тем, что выплатной день 21 число приходится на выходной день).

Отделения почтовой связи (ОПС) выплатят (доставят на дом) июльские пенсии и социальные пособия в соответствии с графиком севастопольского почтамта по 25 июля:

ОПС с шестидневной рабочей неделей
(выходной — воскресенье)		 ОПС с пятидневной рабочей неделей
(выходные — воскресенье, понедельник)
1, 2, 3 июля — выплата по разовым поручениям;

4 июля — за 4 число;

5 июля — за 5, 7 число;

6 июля — за 6 число;

8 июля — за 8 число;

9 июля — за 9 число;

10 июля — за 10 число;

11 июля — за 11 число;

12 июля — за 12, 14 число;

13 июля — за 13 число;

15 июля — за 15 число;

16 июля — за 16 число;

17 июля — за 17 число;

18 июля — за 18 число;

19 июля — за 19, 21 число;

20 июля — за 20 число;

22 июля — за 22  число;

23 июля — за 23 число;

24, 25 июля — за все предыдущие даты.

 2, 3 июля — выплата по разовым поручениям;

4 июля — за 4 число;

5 июля — за 5, 7 число;

6 июля — за 6, 8 число;

9 июля — за 9 число;

10 июля — за 10 число;

11 июля — за 11 число;

12 июля — за 12, 14 число;

13 июля — за 13, 15 число;

16 июля — за 16 число;

17 июля — за 17 число;

18 июля — за 18 число;

19 июля — за 19, 21 число;

20 июля — за 20, 22 число;

23 июля — за 23 число;

24, 25 июля  — за все предыдущие даты.
ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
2 июля — выплата  по разовым поручениям;

4 июля — за 4 число;

5 июля — за 5, 7 число;

6 июля — за 6, 8 число;

9 июля — за 9 число;

11 июля — за 11 число;

12 июля — за 12, 14 число;

13 июля — за 13, 15 число;

16 июля — за 16, 17 число;

18 июля — за 18 число;

19 июля — за 19, 21 число;

20 июля — за 20, 22 число;

23 июля — за 23 число;

25 июля  — за все предыдущие даты.

 2 июля — выплата  по разовым поручениям;

4 июля — за 4, 5 число;

6 июля — за 6, 7, 8 число;

9 июля  — за 9, 10 число;

11 июля — за 11, 12 число;

13 июля — за 13, 14, 15 число;

16 июля — за 16, 17 число;

18 июля — за 18, 19 число;

20 июля — за 20, 21, 22 число;

23 июля — за 23 число;

25 июля — за предыдущие даты.

По всем интересующим вопросам жители Севастополя могут обращаться по телефону 8 (800) 100-00-01. Чтобы попасть на региональную линию, необходимо сообщить оператору первой линии о необходимости соединить вас с оператором второй линии Отделения СФР по Севастополю. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.

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