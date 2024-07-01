График выплат: пенсии и пособия семьям с детьми в Севастополе в июле 2024 года

Выплата пособий семьям с детьми Отделением СФР по Севастополю производится традиционно в единые даты. Так, 3 июля через банки поступят ежемесячные выплаты за июнь:
- семьям с детьми от рождения до 17 лет;
- в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- на первого ребенка до 3 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь поступит 5 июля. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за июнь работающим гражданам — 8 июля.
В июле 2024 года севастопольские пенсионеры получат пенсии через банковские учреждения 4, 12 и 19 июля (в связи с тем, что выплатной день 21 число приходится на выходной день).
Отделения почтовой связи (ОПС) выплатят (доставят на дом) июльские пенсии и социальные пособия в соответствии с графиком севастопольского почтамта по 25 июля:
|ОПС с шестидневной рабочей неделей
(выходной — воскресенье)
|ОПС с пятидневной рабочей неделей
(выходные — воскресенье, понедельник)
|1, 2, 3 июля — выплата по разовым поручениям;
4 июля — за 4 число;
5 июля — за 5, 7 число;
6 июля — за 6 число;
8 июля — за 8 число;
9 июля — за 9 число;
10 июля — за 10 число;
11 июля — за 11 число;
12 июля — за 12, 14 число;
13 июля — за 13 число;
15 июля — за 15 число;
16 июля — за 16 число;
17 июля — за 17 число;
18 июля — за 18 число;
19 июля — за 19, 21 число;
20 июля — за 20 число;
22 июля — за 22 число;
23 июля — за 23 число;
24, 25 июля — за все предыдущие даты.
|2, 3 июля — выплата по разовым поручениям;
4 июля — за 4 число;
5 июля — за 5, 7 число;
6 июля — за 6, 8 число;
9 июля — за 9 число;
10 июля — за 10 число;
11 июля — за 11 число;
12 июля — за 12, 14 число;
13 июля — за 13, 15 число;
16 июля — за 16 число;
17 июля — за 17 число;
18 июля — за 18 число;
19 июля — за 19, 21 число;
20 июля — за 20, 22 число;
23 июля — за 23 число;
24, 25 июля — за все предыдущие даты.
|ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда)
|ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|2 июля — выплата по разовым поручениям;
4 июля — за 4 число;
5 июля — за 5, 7 число;
6 июля — за 6, 8 число;
9 июля — за 9 число;
11 июля — за 11 число;
12 июля — за 12, 14 число;
13 июля — за 13, 15 число;
16 июля — за 16, 17 число;
18 июля — за 18 число;
19 июля — за 19, 21 число;
20 июля — за 20, 22 число;
23 июля — за 23 число;
25 июля — за все предыдущие даты.
|2 июля — выплата по разовым поручениям;
4 июля — за 4, 5 число;
6 июля — за 6, 7, 8 число;
9 июля — за 9, 10 число;
11 июля — за 11, 12 число;
13 июля — за 13, 14, 15 число;
16 июля — за 16, 17 число;
18 июля — за 18, 19 число;
20 июля — за 20, 21, 22 число;
23 июля — за 23 число;
25 июля — за предыдущие даты.
По всем интересующим вопросам жители Севастополя могут обращаться по телефону 8 (800) 100-00-01. Чтобы попасть на региональную линию, необходимо сообщить оператору первой линии о необходимости соединить вас с оператором второй линии Отделения СФР по Севастополю. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя