Графики подачи воды симферопольцам обновляются. Где узнать актуальную информацмию?

В администрации Симферополя отмечают: графики подачи воды в некоторых районах города были скорректированы. Чтобы иметь быстрый доступ к актуальной и полной информации, пользуйтесь официальными ресурсами:
На сайте Правительства Крыма создан специальный раздел, посвященный водообеспечению Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов: https://rk.gov.ru/vodainfo.
На официальном сайте администрации Симферополя создан специализированный раздел «Водообеспечение Симферополя»: http://simadm.ru/vodoobespechenie-simferopolya/. В этом разделе собрана вся актуальная информация по сложившейся ситуации: графики подачи воды, полезные материалы, последние новости, а также информация о плановых и аварийных отключениях водоснабжения Симферополя.