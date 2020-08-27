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Фото: ВК

Графики подачи воды симферопольцам обновляются. Где узнать актуальную информацмию?

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 11:40 27.08.2020

В администрации Симферополя отмечают: графики подачи воды в некоторых районах города были скорректированы. Чтобы иметь быстрый доступ к актуальной и полной информации, пользуйтесь официальными ресурсами:

  • На сайте Правительства Крыма создан специальный раздел, посвященный водообеспечению Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов: https://rk.gov.ru/vodainfo.
  • На официальном сайте администрации Симферополя создан специализированный раздел «Водообеспечение Симферополя»: http://simadm.ru/vodoobespechenie-simferopolya/. В этом разделе собрана вся актуальная информация по сложившейся ситуации: графики подачи воды, полезные материалы, последние новости, а также информация о плановых и аварийных отключениях водоснабжения Симферополя.

Ссылки на официальные ресурсы

По всем вопросам, связанным с водоснабжением, обращайтесь по телефону «горячей линии»: 8 800 506-000-8.

Графики подачи воды симферопольцам обновляются. Где узнать актуальную информацмию?

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