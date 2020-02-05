Графики подачи воды в Симферополе откладываются? Дожди спасли

За один день водохранилища Крыма получили воды больше, чем за весь январь. Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации РК. Частично это снимает остроту проблемы водоснабжения в Симферополе.

За сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающих Симферополь водными ресурсами, составил 732 тыс. кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь январь месяц. Это говорит о том, что на водосборных площадях рек Салгир протяженностью 321 кв. км, Аян – 40 кв. км, Альма — 241 кв. км саккумулирован водный ресурс, который обеспечивает наполнение Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ. Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет. Все службы водохозяйственного комплекса работают в нормальном режиме. По многолетним наблюдениям, более 50 лет, находящимся в Госкомводхозе, ситуация с наполняемостью водохранилищ в маловодный год является стандартной, — заявил Игорь Вайль.

По его словам, Госкомитет не призывал к введению жестких графиков подачи воды, а обратился «к руководителям всех служб и организаций о рациональном использовании водных ресурсов».

Тем не менее, в администрации Симферополя «отреагировали оперативно». В Интернете «гуляет» проект документа, которым с понедельника, 10 февраля вводится подача воды по графику – с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00, ну а горячей воды – только по выходным. Будет ли введен этот график – большой вопрос. Погода спасла симферопольцев.

Но от режима экономии отказываться не стоит. В администрации крымской столицы обратили внимание на бани и автомойки, призвав их «экономить».