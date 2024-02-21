Гранатомётчик из Севастополя: «В зоне боевых действий победить – самое желанное для каждого из нас»

Мужественные и отважные мужчины ежедневно встают на защиту своей страны. Их имена и позывные уже стали частью истории современной России. Один из героев – Артём Репин с позывным «Архитектор».

В зону СВО я ушёл добровольцем в декабре 2023-го – не мог оставаться в стороне, имея за плечами боевой опыт и службу в армии. На позиции ЛНР был гранатомётчиком, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

Артём отмечает, что в зоне боевых действий победить – самое желанное для каждого военнослужащего.

Всей душой мы стремимся к победе над злом, которое пытается зажать нашу Родину в железные тиски. Но победа, как сказал один мудрый человек, это когда после беды. И сегодня мы ведём с этой бедой суровую и жёсткую борьбу, – отмечает мужчина.

Во время выполнения одной из задач Артём был тяжело ранен осколками мины, сброшенной с вражеского дрона. Сила воли, несгибаемый характер и желание жить помогли ему добраться до своих.

В критической ситуации, когда твоя жизнь висит на волоске, всё решает мотивация. От того, насколько она сильна, напрямую зависит, преодолеешь ты угрозу или нет. И спасли меня мои сыновья, образ которых был у меня перед глазами в самую тяжёлую минуту. Парни, которым очень нужен отец. Тогда меня захватило всепоглощающее желание жить. Как в кино, когда на грани проясняется главное, ради чего ты живёшь. Я чётко осознал, что пришёл сюда не умирать. Я пришёл биться с врагами Родины. И не просто биться, а победить. Чтобы моей матушки Руси, моих детей не коснулось такое зло, как нацизм. Мои деды победили фашизм, и я не имею права их подвести, – вспоминает «Архитектор».

Подвиги героя и его сослуживцев навсегда останутся в памяти его родных и всех поколений россиян. Вернувшись из зоны проведения спецоперации, Артём и близкий друг семьи, член союза журналистов России Светлана Завгородняя, написали рассказ «Напутствие моим сыновьям». Рассказ вошёл в общероссийский сборник «Героями не рождаются. Za Родину!», торжественное вручение которого пройдёт 28 февраля на Поклонной горе в Москве.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету, паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей. Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя