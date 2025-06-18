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"Гранд Сервис Экспресс": частота курсирования поезда Москва - Феодосия будет увеличена
иллюстрация: pikist.com

«Гранд Сервис Экспресс»: частота курсирования поезда Москва — Феодосия будет увеличена

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:06 18.06.2025

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) увеличит частоту курсирования поезда сообщением Москва — Феодосия. Поезд будет курсировать через день, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Гранд Сервис Экспресс» увеличивает частоту курсирования поезда № 163/164 «Таврия» сообщением Москва — Феодосия. Начиная с 19 июня (отправлением из Феодосии) и с 21 июня (отправлением из Москвы), поезд будет курсировать через день, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что прорабатывается возможность увеличения частоты курсирования поезда до трех раз в четыре дня.

Поезд № 163/164 Москва — Феодосия отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 мск и прибывает в Феодосию через день утром в 08:30, чтобы не терялись дни отпуска. Из Феодосии поезд уходит в 15:55, сразу после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд приходит через день в 05:35.

Продажа билетов на новые даты открывается постепенно, — отметили в ГСЭ.

До 19 июня частота курсирования поезда составляет один раз в четыре дня. Он проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л.

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источник: ТАСС

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