«Гранд Сервис Экспресс» в 2024 году запустит поезд «Москва-Павелецкая — Евпатория» по новому маршруту

Пассажирский поезд будет ходить ежедневно.

По информации компании «Гранд Сервис Экспресс» — официального пассажироперевозчика в Крым — благодаря нововведениям в 2024 году увеличивается периодичность курсирования поезда «Москва — Евпатория». Он будет ходить ежедневно. Главное изменение – теперь поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала). В первый рейс измененным маршрутом поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы.

Из Москвы поезд будет отправляться в комфортное время – так, чтобы на него успевали пассажиры по завершении рабочего дня – в 20:00. Прибывать в Евпаторию поезд будет через день в 11:20 – как раз к заселению в отели и санатории. Из Евпатории поезд будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 09:40. Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути поезд сделает около 30 остановок. Крупные города по пути – Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки, — сообщили в «ГСЭ».

В состав поезда будут включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов начинаются за 90 суток.

Пассажиры из Петербурга, Твери и Рязани смогут добираться до Евпатории без пересадки на поезде №179/180 сообщением «Петербург – Евпатория». В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения «Псков – Великий Новгород – Евпатория». Поезд начнет курсировать в конце апреля и будет ходить ежедневно.