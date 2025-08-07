«Гранд сервис экспресс»: в сообщении с Крымом задерживаются 13 пассажирских поездов

Тринадцать пассажирских поездов задерживаются между Крымом и городами материковой части России, из них семь на полуостров и четыре — обратно, сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Так, в Крым идут с опозданием составы:
🚂 №97 Москва – Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 час
Из Крыма:
🚂 №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа
Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути, — заключили в компании.
источник: РИА Новости Крым
