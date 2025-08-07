Прямо сейчас:
«Гранд сервис экспресс»: в сообщении с Крымом задерживаются 13 пассажирских поездов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 07.08.2025

Тринадцать пассажирских поездов задерживаются между Крымом и городами материковой части России, из них семь на полуостров и четыре — обратно, сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Так, в Крым идут с опозданием составы:

🚂 №585 Волгоград — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа
🚂 №92 Москва — Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа
🚂 №173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5 часов
🚂 №163 Москва — Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов
🚂 №28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа
🚂 №179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4 часа
🚂 №474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа

🚂 №97 Москва – Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 час

Из Крыма:

🚂 №178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов
🚂 №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов
🚂 №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 7 часов
🚂 №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 4 часа

🚂 №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа

Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути, — заключили в компании.

источник: РИА Новости Крым 

