Гражданин Украины предстанет перед судом за совершение половых преступлений против детей в Крыму

Гражданин Украины предстанет перед судом за совершение половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Украины, проживавшего в Феодосии. Он обвиняется в ряде преступлений сексуального характера против детей (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135 УК РФ). Следственным отделом по городу Керчи установлено, что с марта 2020 года по май 2023 года мужчина подыскивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи детей, гуляющих без сопровождения взрослых. После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера. В последующем несколько девочек сообщили о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы, — сообщили в Следкоме.

Следователями совместно сотрудниками полиции были установлены 13 несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта. По ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу, где он содержится до настоящего времени.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении потерпевших приняты меры реабилитационного характера.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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