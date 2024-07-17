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Гражданин Украины предстанет перед судом за совершение половых преступлений против детей в у
Фото: Следком

Гражданин Украины предстанет перед судом за совершение половых преступлений против детей в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:55 17.07.2024

Гражданин Украины предстанет перед судом за совершение половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Украины, проживавшего в Феодосии. Он обвиняется в ряде преступлений сексуального характера против детей (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135 УК РФ).  Следственным отделом по городу Керчи установлено, что с марта 2020 года по май 2023 года мужчина подыскивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи детей, гуляющих без сопровождения взрослых. После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера. В последующем несколько девочек сообщили о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы, — сообщили в Следкоме.

Следователями совместно сотрудниками полиции были установлены 13 несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта. По ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу, где он содержится до настоящего времени.

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Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении потерпевших приняты меры реабилитационного характера.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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