Гражданину Украины Мустафе Джемилеву в Крыму предъявили обвинение

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из УФСБ продолжается работа по установлению обстоятельств преступлений, совершенных организаторами и сторонниками общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа», признанного Верховным судом РК экстремистской организацией и деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.

В связи с вновь открывшимся обстоятельствами управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления приняты к производству уголовные дела, ранее возбужденные УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской, запрещенной в РФ организации «Меджлис» Мустафы Джемилева. Об этом сообщили в Следкоме.

Сегодня ему предъявлено обвинение в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), — отметили в Следственном комитете.

Установлено, что 2 мая 2014 года гражданин Украины Джемилев прибыл рейсом Киев-Москва в аэропорт «Шереметьево» столицы, где ему на основании ч.1 ст. 27 ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сотрудниками пограничного контроля было отказано во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он убыл обратно в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек Государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Армянск» (Турецкий вал). Однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека. Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте, — уточнили в Следкоме.

В настоящее время следствием в рамках расследования данных уголовных дел во взаимодействии с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, а также иная противозаконная деятельность Мустафы Джемилева на территории Крымского полуострова.