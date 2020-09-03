Гримасы сентября: жара в Крыму на время сменится ливнями с градом и сильным ветром

Холодный атмосферный фронт пройдет по территории Крыма в пятницу и субботу (4 и 5 сентября). Как результат — на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном ГУ МЧС по РК.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В то же время Гидрометцентр Крыма ранее предупреждал об аномально жаркой погоде на полуострове. Среднесуточная температура воздуха в первых числах сентября была на 7 градусов выше климатической нормы. Отмечается, что прохождение холодного фронта в Крыму будет кратковременным, жара отступит лишь на пару дней.

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