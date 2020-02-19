Грядет 20.02.2020 – «страшный день» для ЗАГСов Крыма

20.02.2020 – «красивая» дата, приглянувшаяся не только ценителям нумерологии и последователям различных «энергетических теорий». В эту магию цифр охотно поверили влюбленные. Не случайно, на 20 февраля приходится настоящий» свадебный бум». Крым не стал исключением. На этот день намечено 128 свадеб. ЗАГСы будут работать с полной нагрузкой.

Подано 128 заявлений. Мы ожидаем такое количество свадеб и очень надеемся, что никто не передумает, – рассказала ИА «Крыминформ» замминистра юстиции Республики Крым – начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо.

По ее словам, традиционно больше свадеб пройдет в Симферополе. Сейчас сотрудники ЗАГСов готовят для брачующихся специально разработанные сценарии. Пельо также обратила внимание, что в текущем месяце свадеб больше, чем в феврале прошлого года.

Она добавила, что в День защитника Отечества регистрации браков не будет.

23 февраля – это выходной день. Мы бы, конечно, организовали рабочий день, но желающих подать заявления на эту дату не было, – поделилась Пельо.

До этого рекордным по числу заключенных браков в Крыму был Татьянин день (25 января) – зарегистрировано 80 браков. Но близится новый «рекорд» — 20.02.2020.