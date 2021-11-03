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Грядет дефицит лимонов, ну или рост цен на них. Не знаем, что и лучше
Фото: pxhere.com

Грядет дефицит лимонов, ну или рост цен на них. Не знаем, что и лучше

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 03.11.2021

Роспотребнадзор сообщил, что с 3 ноября приостановил ввоз турецких лимонов. Но речь пока идет об одном поставщике – «Gonder Soguk». В его продукции обнаружили высокое содержание пестицидов. Продукцию изымут из оборота из-за превышения максимально допустимого уровня концентрации пестицида «Хлорпирифос». Он используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Концентрация опасных веществ в этих фруктах превышает максимально допустимый уровень, подчеркивается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Мы уже привыкли, что любой запрет, даже во благо, «обрастает» не всегда положительными последствиями. В данном случае все просто и неприятно: запрет на ввоз лимонов из Турции может привести к дефициту или росту цен на них на российском рынке. Такое мнение высказал эксперт — партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

По его данным, Россия импортирует лимоны из ряда стран в объеме 200-230 тыс. тонн ежегодно. При этом на Турцию приходится 45-60% от годового объема.

Поставки из Турции из-за сезонности в основном попадают на период с октября по апрель. Самые большие объемы приходятся как правило на ноябрь и декабрь. Судя по торговой статистике, в эти два месяца Турция является практически единственным поставщиком лимонов в Россию. В ноябре и декабре в Россию поставляется от 15 до 30 тыс. тонн лимонов в месяц, — поясняет Шафоростов.

По его мнению, какой-то выпавший объем может быть перекрыт поставками из Египта, Марокко, Узбекистана или Китая.

По материалам «Российской газеты».

Грядет дефицит лимонов, ну или рост цен на них. Не знаем, что и лучше

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