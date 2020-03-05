Грядет реформа: в России изменится система оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет выплачивать Фонд социального страхования, а не работодатели. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд, в Госдуму его внесут в декабре, а фракции парламента уже выразили готовность поддержать эту инициативу.

Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан,— пояснили «Известиям» в пресс-службе Правительства РФ.

Цель реформы: гарантировать получение гражданами страховых выплат и правильно посчитать их размеры.

ФСС еще в 2012 году запустило эксперимент под названием «Прямые выплаты». По его условиям, фонд возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. Изначально эксперимент проводили в шести регионах, в этом году его распространят на 59 регионов России. Проект не затрагивает восемь самых крупных территорий: Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Челябинскую и Свердловскую области, ХМАО, Краснодарский и Пермский края. Их не включали в проект, чтобы у ФСС не возникло проблем с большим кассовым разрывом.