Гроза отключила электричество в Ялте

Несколько мощных грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе. Многочисленные очевидцы публикуют видео непогоды в социальных сетях. На кадрах видны багровые вспышки в небе. ЧП случилось, примерно, в 22 часа.

Отметим, что электроснабжение Ялты (большей части города) было оперативно восстановлено (уже к 23 часам) , однако горожане отмечали сбои в работе мобильной связи и Интернета.

Как рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко, из-за непогоды произошло аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра.

Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня. В течение 1-2 часов порыв будет устранен полностью. «Крымтеплокоммунэнерго» и «Ялтинские тепловые сети» после аварийного отключения электроэнергии с ночи производят перезапуск котельных. Осталось буквально 2 котельные, — написала Павленко на своей странице в Facebook.

В администрации горда уточнили, что все социально значимые объекты Ялты работают в штатном режиме, каждый из них оснащён генераторами, которые используются в случае необходимости.