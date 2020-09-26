Грозовые, но кратковременные дожди. Погода в Крыму

В воскресенье и в начале будущей недели погоду в Крыму определит атмосферный фронт.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью в степных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем воздух прогреется до 24…29°, в горах до 17…22°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем 27 сентября в центральных, южных и восточных районах сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС «.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .