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Группа туристов заблудилась в горах Южного берега Крыма. Искали их полночи
Фото: https://crimeamountain.ru/hikings/aj-petri-balaklava-po-goram-60-km/, автор Евгений.

Группа туристов заблудилась в горах Южного берега Крыма. Искали их полночи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:22 24.04.2022

23 апреля, в 19:40 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи группе людей (9 взрослых), заблудившимся в районе горы Бизюка (расположена между Ай-Петринской яйлой Южного берега Крыма и Балаклавой).

К месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле выехала смена поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавших у подножия горы Чуваш-Кой и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась. Работы были завершены 24 апреля в 2:03, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ ЦГЗ Севастополя было задействовано 3 человека личного состава и одна единица техники.

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Группа туристов заблудилась в горах Южного берега Крыма. Искали их полночи


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