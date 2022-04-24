Группа туристов заблудилась в горах Южного берега Крыма. Искали их полночи

23 апреля, в 19:40 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи группе людей (9 взрослых), заблудившимся в районе горы Бизюка (расположена между Ай-Петринской яйлой Южного берега Крыма и Балаклавой).

К месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле выехала смена поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавших у подножия горы Чуваш-Кой и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась. Работы были завершены 24 апреля в 2:03, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ ЦГЗ Севастополя было задействовано 3 человека личного состава и одна единица техники.