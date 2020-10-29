Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

Четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Силы Черноморского флота России установили за ними наблюдение. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября, — говорится в сообщении.

Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом тральщике «Дуэро» ВМС Испании.