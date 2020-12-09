Грузоперевозки в Казахстане: организацией переезда и погрузки займутся профессионалы

Скольким там пожарам равен ремонт, а переезд? У каждого на это шуточное уравнение свой ответ, но правильный – только один. Никаких хлопот, «катастроф» и «нервов» не случится, если все доверять профессионалам: и ремонт, и переезд. И вообще все – от сантехники до шитья, от строительства до упаковки погрузки/разгрузки. Проблема только в одном – знать, у кого и где заказывать услугу. В Казахстане, например, грузоперевозками занимается компания «ТрансПарк». Найти ее просто – по ссылке https://gruzoperevozkialmaty.kz/.

Не только найти, но и заказать необходимую услугу: переезд, доставку грузов, перевозки, аутсорсинг, вызвать профессиональных грузчиков, такелажников. В автопарке компании: грузовые «ГАЗели» до полутора и трех тонн, пятитонные грузовики, эвакуаторы и манипуляторы, способные решить технические задачи любой сложности.

Достоинство сайта TransPark – удобное, функционально меню. Во-первых, здесь можно сделать заказ. Во-вторых, получить онлайн-консультацию специалистов и ответы на вопросы. В-третьих, получить важную информацию. Выстроим алгоритм? Предположим, бизнесу необходим офисный переезд, пришла пора расширяться и открывать новые горизонты. Заявка заполняется в 4 шага:

ваши контакты;

маршрут;

подбор машины (и грузчиков);

дата и время.

Далее заявка отправляется в один клик. Цены? Вы можете рассчитать их самостоятельно, здесь же на сайте. Поможет онлайн-калькулятор, в котором также легко выстраивается алгоритм в несколько шагов:

тип переезда;

в городе или за городом, маршрут поездки;

тип машины;

число грузчиков;

дополнительные услуги.

А далее – точный расчет, дабы избежать лишних трат. Сэкономить еще помогут карта постоянного клиента, кэшбек и участие в акциях. Скажете, «мелочи»? но из таких «мелочей» и складывается общая картина, отражающая качество оказанной услуги. Это и правильная логистика, наличие упаковочных коробов, специальной техники, опыт и умение перевозки любых (и хрупких тоже) грузов. Те же грузчики вежливы и профессиональны, не только загрузят-разгрузят, но и расставят все по местам.

Нужны еще подсказки? Профессионалы из «ТрансПарк» помогут со сборкой-разборкой громоздкой мебели, вывезут мусор после ремонта. Дополнительная информация по каждому виду услуг – на сайте gruzoperevozkialmaty.kz. И не забудьте перед заказом ознакомиться с полезными разделами «Частые вопросы» и «Отзывы», чтобы окончательно убедиться – никаких «пожаров» и «авралов» при переезде и быть не может, если за дело берутся настоящие мастера.