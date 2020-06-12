«Грузовое» ДТП на трассе «Таврида»: трое пострадавших

Сегодня утром на трассе «Таврида», в районе выезда из поселка Зуя произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.

По информации очевидцев, грузовая «ГАЗель», выезжая на трассу со второстепенной дороги, столкнулась с мусоровозом МАЗ. В свою очередь, тот столкнулся с фурой «Mercedes». В аварии получили повреждения водители грузовиков.

На месте ДТП работали все оперативные службы. На «Тавриде» образовались пробки, движение по участку трассы в районе Зуи было затруднено на протяжении трех часов.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.