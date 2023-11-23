«Грузовое» ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: двое пострадавших

Накануне днем, в 13:50 на трассе «Ялта – Севастополь» произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как уточнили в ГИБДД, авария с участием двух грузовиков случилась в районе поселка Парковое.

Водитель автомобиля ГАЗ 330232, 1965 года рождения, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Mercedes-Benz», под управлением водителя, 2002 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и 52-летний пассажир автомобиля ГАЗ 330232. С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.