Грузовой трафик по Крымскому мосту снова вырос

Грузовой трафик по Крымскому мосту на 2% превысил аналогичный показатель 2019 года и составил более 740 тысяч автомобилей. В целом с момента открытия движения по мосту проехало более 1,5 млн. грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань».

Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны зафиксирована в августе: почти 70 тысяч машин за месяц. Суточный рекорд пришелся на 19 марта: 2 850 автомобилей за 24 часа, – говорится в сообщении.

В целях защиты моста от перегруженных грузовых автомобилей автоподходы к нему оснащены автоматизированной системой весогабаритного контроля (АПВГК) для взвешивания и измерения габаритных параметров автомобилей. Система осуществляет контроль транспорта без его остановки или снижения скорости движения, а также проверяет наличие специального разрешения в федеральных и региональных базах данных транспортных средств без привлечения сотрудников соответствующих служб.

Основная задача автоматического весогабаритного контроля – защита транспортного перехода через Керченский пролив от перегруженных грузовых транспортных средств, в том числе с целью сохранности дорожного полотна, – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что суммарный трафик всех видов транспорта в обе стороны по Крымскому мосту с момента открытия (16 мая 2018 года) — свыше 12 миллионов единиц.