Грядет сезон: Севастополь усиливает защиту лесов от пожаров

В рамках исполнения Лесного кодекса России в Севастополе активно проводятся работы по противопожарному обустройству лесов. Это необходимо для предотвращения распространения огня и защиты зеленых зон от уничтожения.

Специалисты принимают ряд мер: лесопожарное зонирование – выделены особо опасные участки, где риск возгораний максимален; реконструкция лесных дорог – улучшение проезда для спецтехники и пожарных бригад, в Терновском участковом лесничестве уже отремонтировано более 2 км дорог; противопожарные разрывы – создаются специальные барьеры, которые останавливают огонь.

У Дирекции ООПТ и лесного хозяйства в планах на 2025 год ремонт 25 км лесных дорог – это улучшит защиту лесов по всему региону, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела лесного хозяйства Александра Трач.

Напоминаем, не разводите костры в запрещенных местах, не бросайте окурки и стекло – это частая причина пожаров. Сообщайте о возгораниях по телефону горячей линии: 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя