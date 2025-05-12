Грядет сезон: Севастополь усиливает защиту лесов от пожаров

Специалисты принимают ряд мер: лесопожарное зонирование – выделены особо опасные участки, где риск возгораний максимален; реконструкция лесных дорог – улучшение проезда для спецтехники и пожарных бригад, в Терновском участковом лесничестве уже отремонтировано более 2 км дорог; противопожарные разрывы – создаются специальные барьеры, которые останавливают огонь.
У Дирекции ООПТ и лесного хозяйства в планах на 2025 год ремонт 25 км лесных дорог – это улучшит защиту лесов по всему региону, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела лесного хозяйства Александра Трач.
Напоминаем, не разводите костры в запрещенных местах, не бросайте окурки и стекло – это частая причина пожаров. Сообщайте о возгораниях по телефону горячей линии: 112.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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