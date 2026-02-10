Грядёт сезон паводков и пожаров — в России готовятся, в Крыму в том числе

По словам Дмитрия Патрушева, в 2025 году было построено и отремонтировано 34 гидротехнических и защитных сооружения. В текущем году на это направление работы, а также на расчистку водных объектов Правительством РФ предусмотрено выделение около 9 млрд рублей. Вместе с тем перед Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, федеральными ведомствами и субъектами стоит задача продолжать мониторинг состояния гидротехнических сооружений, уделяя особое внимание бесхозяйным объектам.

Вице-премьер подчеркнул, что для эффективной работы в сезон все превентивные мероприятия должны быть реализованы своевременно.

В свою очередь, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщил о совместной работе с регионами по подготовке водохранилищ к безопасному пропуску половодья и выполнению планово-предупредительных мероприятий. Так, водохранилища юга России противопаводковую задачу выполнили, сейчас работают в режиме наполнения.

С докладами по теме также выступили Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В мероприятии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко, представители Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства водных ресурсов, руководители субъектов России, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым