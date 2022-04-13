Грязедобыча в г.Саки готова к расширению дистрибуции

После реконструкции производственная база Крымской ГГРЭС расширена до шести тысяч тонн и готова к расширению дистрибуции. Реконструкцию и техническое переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции провели для сохранения Сакского озера с лечебными грязями в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Это первая реконструкция, которая была проведена с момента запуска Крымской ГГРЭС, в украинский период никаких работ по модернизации станции не проводилось.

Озеру однозначно угрожала опасность, была угроза потери месторождения, а также объёмов добычи, которые мы обязаны давать санаторно-курортному комплексу для лечения и оздоровления людей, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК директора предприятия Валентина Иваницкого.

Предприятие занимается добычей грязей, рапы и минеральной воды, а также производит бальнеогрязевую косметику. На сегодняшний день станция производит 76 наименований 18-ти видов грязевых и косметических продуктов.

В 2017 – 2020 годах разработаны и апробированы 27 новых косметических средств линейки «КРЫМСКИЙ СПА ПРОДУКТ», на их основе внедряются уникальные бальнеокосметические процедуры для отечественной СПА-индустрии. В 2021 году предприятием было добыто более 3 тыс. тонн лечебной грязи, а также более 13 тыс. м куб рапы. Запасы иловых сульфидных высокоминерализованных лечебных грязей Сакского месторождения в Восточном (эксплуатируемом) и Западном (резервном) бассейнах оцениваются в порядка 5 млн. т.

Крымская ГГРЭС обеспечивает гидроминеральными ресурсами лечебного Сакского озера и бальнеопродуктами на их основе 140 санаторно-курортных учреждений и СПА центров Республики Крым и Российской Федерации.

На данный момент в структуре потребления более 65% приходится на Крым, более 30% на санатории материковой России. Основные крупные заказчики продукции санатории г.Саки, Евпатории, а также курортный отель «Пальмира Палас», санатории «Белоруссия», «Днепр», «Дюльбер», «Мисхор» и др. Кроме того, сакские грязи используются в санаториях Перми, Оренбурга, Самары, Башкортостана, грязелечебниц Владикавказа, Казани, Пензы, Владивостока, Ижевска и др.

Обсуждается возможность расширения поставок сакской лечебной грязи и в санатории Беларуси. Во время официального визита крымской делегации в Республику Беларусь был проведен ряд рабочих встреч с руководством республиканского Союза туриндустрии и предприятия «Центркурорт», входящего в систему Управления Делами Президента Республики Беларусь, и руководством торгового представительства РФ в Республике Беларусь, где обсуждалось увеличение поставок крымских вин и эфиромасличной продукции, а также сакских грязей, лечебных препаратов и аппликаций на их основе, их продвижение и реализация с участием белорусских государственных предприятий, участие в бизнес-миссиях и мероприятиях на территории республики.

Интерес к Крыму как к оздоровительному курорту и поставщику наших лечебных ресурсов крайне высокий. Кроме того, сегодня всемирно известные сакские лечебные грязи являются основой для развития мощного бальнеологического курорта и благодаря федеральной целевой программе регион подготовлен для прихода инвестора, что способствует вложению инвестиций в современные лечебно-оздоровительные комплексы. Сакские лечебные грязи — это «черное золото» Крыма, эффективность которых в разы выше мировых аналогов, они лечат более 100 заболеваний, — отмечает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В 2019 г. и в 2021 гг предприятие стало победителем Всероссийском форума «Здравница-2019», в номинации: «Лучшее предприятие по розливу минеральных вод и пакетированию лечебных грязей».

Справка: В 1828 году в Саках открылся официально на земские средства первый в мире грязевой курорт. Во времена русско-турецкой войны 1854-1855 г.г. знаменитый хирург Пирогов рекомендовал Сакские грязи для ранозаживляющих процедур, а в начале 20 века академики С. Налдбанов и Н. Бурденко разработали научные основы пелоидотерапии при лечении различных болезней.

фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК