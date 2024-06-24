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ГСЭ временно отменил сборы за возврат билетов на поезда в и в Севастополь

ГСЭ временно отменил сборы за возврат билетов на поезда в Крым и в Севастополь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 24.06.2024

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» отменил сборы за возврат билетов в период с 24 по 26 июня в сообщении с Крымом и Севастополем на всю глубину резервирования. Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале:

Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК «Гранд сервис экспресс» отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования. 

источник: ТАСС

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