ГСЭ временно отменил сборы за возврат билетов на поезда в Крым и в Севастополь

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» отменил сборы за возврат билетов в период с 24 по 26 июня в сообщении с Крымом и Севастополем на всю глубину резервирования. Об этом компания сообщила в своем официальном

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