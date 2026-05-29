ГУ МЧС России в Севастополе: 30 мая в Севастополе — сильный ветер и дожди. Будьте осторожны

Синоптики сообщают, что 30 мая порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 17 м/с. Днём дождь, временами сильный.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

в горах, в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю