ГУ МЧС России в Севастополе: 30 мая в Севастополе — сильный ветер и дожди. Будьте осторожны

Синоптики сообщают, что 30 мая порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 17 м/с. Днём дождь, временами сильный.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:
- у фасадов домов;
- под деревьями;
- рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
- возле опор ЛЭП;
- вблизи рекламных щитов;
- в горах, в море и у моря.
По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!
В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю
С тегами: погода в Крыму
