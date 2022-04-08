ГУ МЧС России в Севастополе: 8 апреля день рождения отмечает пожарная лестница

Устремиться ввысь в считанные секунды, чтобы подарить спасение людям и ускорить борьбу с огнём в труднодоступных местах. Такие возможности, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе, появились у огнеборцев всего мира ровно 256 лет назад: именно тогда, в 1766 году, в США была запатентована первая пожарная лестница. А в 1777 году в России медаль за создание механического раздвижного трапа, приспособленного для эвакуации, получил кузнец Пётр Дальгрен. Созданная им лестница поднималась с помощью рычагов и достигала высоты 27 метров. Изобретение совершенствовалось, и уже в 1810 году было представлено пятиколенное устройство.

Манёвренная и прочная лестница, ставшая прототипом современных, появилась в 1895 году. Однако справляться с ней даже опытным огнеборцам было непросто. В то время массивные раздвижные конструкции выкатывали руками на специальные телеги, возили на конных ходах, а устанавливать в рабочем состоянии их было возможно лишь строго вертикально. Однако время толкает вперёд прогресс, требуя новых технических решений. В ХХ веке, когда города активно начали расти не только вширь, но и ввысь, модернизация пожарного инвентаря стала острой необходимостью. Ставку сделали на развивающуюся автопромышленность и самоходные экипажи – не ошиблись. В 1920 году московские пожарные приспособили шасси трёхтонного грузовика «Берлие» для транспортировки лестницы «Магирус». Опыт оказался удачным. Однако в массовое использование автолестницы вошли только в 30-е годы ХХ столетия, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Пожарные лестницы за более чем два с половиной века своего существования не утратили актуальности. С их помощью них сотрудники МЧС России не только спасают людей из горящих зданий, но и помогают выбраться на берег утопающим, достают упавших в ямы и колодцы, снимают рыбаков с отколовшихся льдин.

Сегодня на вооружении севастопольских пожарно-спасательных частей МЧС России имеются автолестницы, стрела которых способна подняться над землёй на высоту более 50 метров. С их помощью ежегодно удаётся ликвидировать около полусотни пожаров и спасать человеческие жизни. Так, 23 февраля в ходе ликвидации пожара по улице Ефремова с 4 этажа по автолестнице огнеборцы эвакуировали семью с полугодовалым малышом.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!