Губернатор Михаил Развожаев дал старт Году семьи в Севастополе

В Севастополе 3 февраля состоялся концерт, посвящённый открытию Года семьи. Во время концерта частицы огня всероссийского семейного очага «Сердце России» передали во все севастопольские ЗАГСы. Церемонию открыл губернатор Михаил Развожаев.

В наше непростое время каждый из нас ещё больше осознал, насколько важно и ценно, когда дома ждут любимые и родные люди, когда семейный очаг горит тёплым светом и всегда есть поддержка. Я часто встречаюсь с нашими семьями, наших военнослужащих, и я знаю, что в Севастополе у наших ребят надёжный, правильный тыл. Потому что все – и жёны, и матери, и сестры, и бабушки поддерживают наших ребят. Да и просто в обычной жизни все мы понимаем, что время бежит быстро, у нас всех столько забот, что хочется остановиться – а это можно сделать только дома. И моменты, проведённые с семьей – это самое ценное, что у нас есть, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Первым официальным мероприятием Года семьи стал Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые», который прошёл на международной выставке «Россия» на ВДНХ. В мероприятии приняли участие представители семейных династий из 89 регионов страны, многодетные семьи, семьи участников СВО, Героев России.

Кульминацией форума стало зажжение всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для этого очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – родины святых Петра и Февронии. Севастополь на форуме представила семья Елизаровых. Вадим Елизаров и его супруга Нина Маршева основали Театр танца в городе более 20 лет назад. Сегодня дело Вадима Елизарова продолжают его сын Александр с супругой Наталией. Они привезли огонь в Севастополь, и сегодня передали частицы всероссийского очага семье Дениса и Виктории Варвариных, чью флотскую свадьбу сыграли 8 января на ВДНХ, и всем севастопольским ЗАГСам.

Теперь все молодожёны смогут прикоснуться к всероссийскому очагу. Все желающие могут принести свои лампады и взять частицу очага домой: люди, которые подают заявления или регистрируют брак – в дни визитов в ЗАГСы, а те, кто давно женат – по пятницам и субботам.

Уверен, что многие севастопольские семьи присоединятся к этой красивой и символичной традиции. Берегите свои семейные очаги. И пусть Год семьи в Севастополе будет наполнен особой заботой, особой любовью. Пусть он сделает наши семьи ещё крепче, а город – ещё счастливее, – отмечает Михаил Развожаев.

Перед гостями концерта выступили Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, театр танца имени Вадима Елизарова, ансамбли «Чёрное море», «Радость», «Маленький принц», «Калинка», «Калейдоскоп», «Жар-птица», «Ультрамарин», «Атлантика», шоу-группа «Мюзик-Экс», семья Батрак и победительница шоу «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя