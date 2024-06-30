Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам

Губернатор Михаил Развожаев 29 июня встретился с севастопольскими активистами, волонтёрами и жителями города, которые оказывали помощь пострадавшим от недавней атаки ВСУ.
Прежде всего, поздравляю вас с Днем молодежи. Именно от молодых людей сегодня зависит очень многое. Меня всегда радует, как глубоко вы погружаетесь во всё, что происходит в городе, и то, как вы стараетесь всегда быть там, где нужна поддержка. Речь идёт и о повестке специальной военной операции, и гуманитарных миссиях, и о волонтёрских акциях. Город живет вашей энергией и тем, что вы делаете, — обратился к участникам встречи глава города.
Михаил Развожаев отдельно поблагодарил тех, кто помогал пострадавшим во время атаки 23 июня.
Вы проявили истинное мужество, психологически и физически помогли раненым пережить эту страшнейшую ситуацию. Вы — настоящие севастопольцы, достойные граждане нашей страны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.
В ходе встречи молодые люди обсудили с Михаилом Развожаевым проекты в различных сферах, поговорили о студенческих буднях. Ребята интересовались возможностью участвовать в работе Общественной палаты и предложили сформировать молодёжное правительство. Глава городапоручил начальнику Управления по делам молодёжи Марине Слонченко проработать его структуру, критерии отбора и ротации будущих кадров.
Михаил Развожаев вручил награды участникам встречи.
Почетной грамотой за проявленное мужество и самоотверженность во время террористической атаки ВСУ, что позволило спасти жизни мирным жителям города Севастополя, награждён Струпинский Кирилл Михайлович — официант кафе «Шашлычный рай».
Благодарностью за вклад в реализацию молодежной политики, развитие гражданско-патриотического воспитания, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков награждена Никулина Александра Вячеславовна — председатель регионального штаба Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Благодарственными письмами за оказание помощи пострадавшим от террористической атаки ВСУ 23 июня 2024 года награждены:
- Бондарь Анна Дмитриевна— волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Будагьянц Даниил Николаевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Гавриленко Степан Михайлович— активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Ивкин Артём Евгеньевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Кравцова Дарья Евгеньевна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Красовская Диана Викторовна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Крохмальный Максим Вадимович — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Миловзорова Алина Любомировна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Мстиславская Марина Александровна — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Нефедов Лаврентий Вадимович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Попков Егор Сергеевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Скорынин Арсений Игоревич — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Стрючок Александра Максимовна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Устюжанинов Владимир Владимирович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Чёрная Мария Андреевна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Шлыкова Екатерина Александровна — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Ямпольский Кирилл Николаевич — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
Благодарственными письмами за особый вклад в развитие государственной молодежной политики на территории города Севастополя, а также в связи с празднованием Дня молодежи награждены:
- Гончаров Данила Романович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
- Заброда Михаил Петрович — специалист по работе с молодежью отдела молодежных медиа Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Молодежный центр»
- Лебедева Светлана Александровна — член Севастопольского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
- Логинов Никита Андреевич — медиаволонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
- Силютина Розалинда Рауфовна — начальник отдела по делам молодежи и молодежной политики Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Молодежный центр»
- Хажмульдинова Рената Талгатовна — хореограф и руководитель студенческой команды «ОНИ»
- Благодарственными письмами за участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков награждены:
- Акимова Екатерина Вячеславовна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Адамык Анастасия Андреевна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Амосова Екатерина Игоревна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Лимно Галина Георгиевна— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Тельнова Ева Алексеевна— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Кузина Мария Алексеевна— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Меньшакова Кристина Дмитриевна— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
- Жилка Дарья Николаевна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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