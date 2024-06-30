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Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам

Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:22 30.06.2024

Губернатор Михаил Развожаев 29 июня встретился с севастопольскими активистами, волонтёрами и жителями города, которые оказывали помощь пострадавшим от недавней атаки ВСУ.

Прежде всего, поздравляю вас с Днем молодежи. Именно от молодых людей сегодня зависит очень многое. Меня всегда радует, как глубоко вы погружаетесь во всё, что происходит в городе, и то, как вы стараетесь всегда быть там, где нужна поддержка. Речь идёт и о повестке специальной военной операции, и гуманитарных миссиях, и о волонтёрских акциях. Город живет вашей энергией и тем, что вы делаете, — обратился к участникам встречи глава города.

Михаил Развожаев отдельно поблагодарил тех, кто помогал пострадавшим во время атаки 23 июня.

Вы проявили истинное мужество, психологически и физически помогли раненым пережить эту страшнейшую ситуацию. Вы — настоящие севастопольцы, достойные граждане нашей страны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

В ходе встречи молодые люди обсудили с Михаилом Развожаевым проекты в различных сферах, поговорили о студенческих буднях. Ребята интересовались возможностью участвовать в работе Общественной палаты и предложили сформировать молодёжное правительство. Глава городапоручил начальнику Управления по делам молодёжи Марине Слонченко проработать его структуру, критерии отбора и ротации будущих кадров.

Михаил Развожаев вручил награды участникам встречи.

Почетной грамотой за проявленное мужество и самоотверженность во время террористической атаки ВСУ, что позволило спасти жизни мирным жителям города Севастополя, награждён Струпинский Кирилл Михайлович — официант кафе «Шашлычный рай».

Благодарностью за вклад в реализацию молодежной политики, развитие гражданско-патриотического воспитания, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков награждена Никулина Александра Вячеславовна — председатель регионального штаба Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Благодарственными письмами за оказание помощи пострадавшим от террористической атаки ВСУ 23 июня 2024 года награждены:

  • Бондарь Анна Дмитриевна​— волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Будагьянц Даниил Николаевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Гавриленко Степан Михайлович​— активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Ивкин Артём Евгеньевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Кравцова Дарья Евгеньевна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Красовская Диана Викторовна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Крохмальный Максим Вадимович — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Миловзорова Алина Любомировна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Мстиславская Марина Александровна — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Нефедов Лаврентий Вадимович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Попков Егор Сергеевич — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Скорынин Арсений Игоревич — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Стрючок Александра Максимовна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Устюжанинов Владимир Владимирович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Чёрная Мария Андреевна — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Шлыкова Екатерина Александровна — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Ямпольский Кирилл Николаевич — волонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
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Благодарственными письмами за особый вклад в развитие государственной молодежной политики на территории города Севастополя, а также в связи с празднованием Дня молодежи награждены:

  • Гончаров Данила Романович — активист Севастопольского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России»
  • Заброда Михаил Петрович — специалист по работе с молодежью отдела молодежных медиа Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Молодежный центр»
  • Лебедева Светлана Александровна — член Севастопольского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
  • Логинов Никита Андреевич — медиаволонтер Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя
  • Силютина Розалинда Рауфовна — начальник отдела по делам молодежи и молодежной политики Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Молодежный центр»
  • Хажмульдинова Рената Талгатовна — хореограф и руководитель студенческой команды «ОНИ»
  • Благодарственными письмами за участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков награждены:
  • Акимова Екатерина Вячеславовна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Адамык Анастасия Андреевна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Амосова Екатерина Игоревна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Лимно Галина Георгиевна​— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Тельнова Ева Алексеевна​— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Кузина Мария Алексеевна​— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Меньшакова Кристина Дмитриевна​— член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
  • Жилка Дарья Николаевна — член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским активистам и волонтёрам

источник: пресс-служба Правительства Севастополя  

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