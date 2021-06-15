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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Нельзя допустить еще одной волны коронавируса"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Нельзя допустить еще одной волны коронавируса»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 15.06.2021

За прошлую неделю в Севастополе ситуация, связанная с коронавирусом, значительно  ухудшилась.

Наблюдается рост числа заболевших — за эту неделю 227 человек, а неделей ранее было 188 человек. Коэффициент распространения увеличился в два раза и достиг 1,4, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

По словам чиновника, в связи с увеличением заболеваемости принято решение об увеличении ковидного коечного фонда. Сейчас развернуто 562 койки, из которых 411 заняты, 151 свободна. В резерве держат пансионат «Изумруд» на случай роста заболеваемости.

Необходимо рассказывать людям о важности прививок против COVID-19. Болезнь не ушла, люди умирают каждый день. Нам нужен коллективный иммунитет, а он появится только когда будут привиты около 60% севастопольцев, — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, так как транспорт остается одной из основных зон риска.

Напомним, на сегодняшний день в Севастополе первым компонентом вакцины от коронавируса привито 70 тысяч человек, вторым компонентом — 59 тысяч, из них 53,1% — это люди старше 60 лет. Случаев осложнений после вакцинации не зарегистрировано.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Нельзя допустить еще одной волны коронавируса"

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