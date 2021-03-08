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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "С праздником, наши любимые!"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «С праздником, наши любимые!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:41 08.03.2021

Любимые наши женщины! Дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги, коллеги! Поздравляю вас с самым добрым весенним праздником  – Международным женским днем!

Город-Герой Севастополь основан легендарной женщиной — Екатериной Великой. Уверен, во многом это и предопределило силу духа и характер таких отважных севастопольских женщин, которые во все времена были не только надежным тылом для своих любимых, но и сами всегда готовы к подвигу.

Так было и в годы двух оборон, и в Русскую весну, когда весь мир увидел эту несгибаемую целеустремленность!

В мирное время подвиг может принимать разные формы: встать в шесть утра, чтобы приготовить всей семье вкусный завтрак, пожертвовать собственной карьерой, чтобы у детей было лучшее воспитание. Кто-то из вас спит всего по 4-5 часов, находясь на дежурствах «без права сна», кто-то выбрал мужскую профессию и каждый день доказывает, что нет «мужских» и «женских» профессий, а есть те, кто просто берут и делают сложную работу изо дня в день!  Для вас нет ничего невозможного!

Только вы способны подарить нам главные богатства человечества: любовь и верность, крепкую семью и детей.

Искренне желаю, чтобы мужчины ценили вашу заботу и терпение, никогда не предавали и не злоупотребляли вашей добротой.

Искренне хочу, чтобы каждая из вас была счастлива и уверена в завтрашнем дне. Чтобы ваши самые сокровенные желания исполнились.

Чтобы у каждой из вас дом был – полная чаша!

С праздником, наши любимые!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "С праздником, наши любимые!"

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