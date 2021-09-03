Губернатор Севастополя: «Предприниматели должны получать субсидии в начале года»

На заседании Правительства были рассмотрены несколько постановлений, которые направлены на предоставление государственной поддержки предпринимателям и самозанятым. В частности, говорили о новой мере поддержки — грантах социальным предпринимателям, на которую в этом году направят около 4 млн рублей. По словам и. о. директора департамента экономического развития Алексея Попова, в 2021 году по результатам отбора в Севастополе определили 12 социальных предпринимателей. Для компенсации понесенных расходов они могут получить субсидию от 100 до 500 тысяч рублей.

Перечень расходов достаточно большой. Можно потратить на компенсацию аренды, на закупку материалов, фактически на все виды расходов, которые необходимы для социальных предпринимателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Попова.

Еще одно нововведение — получить субсидии теперь могут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые. Соответствующие изменения в нормативные акты также внесены на заседании Правительства.

Кроме того, в Севастополе продолжается предоставление субсидий на возмещение понесенных затрат и представителям других отраслей. В ходе заседания директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников представил документы об утверждении порядка поддержки промышленного рыболовства, аквакультуры и пчеловодства.

В программе на 2021 год заложены средства в размере 20 млн рублей на возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки, 5 млн рублей – на развитие аквакультуры и 500 тысяч рублей – на развитие пчеловодства», — сообщил глава ведомства.

Губернатор Михаил Развожаев обратил внимание руководителей департаментов на то, что порядок предоставления субсидий и грантов должен разрабатываться раньше, чтобы предприниматели могли ориентироваться на документ при планировании своей деятельности.

Последнее предупреждение, это касается всех: все документы по предоставлению субсидий и грантов должны быть приняты до конца января года, следующего за годом принятия бюджета, чтобы люди понимали, что сфера господдержки работает с начала года. Скоро мы будем рассматривать бюджет на 2022 год. Готовьте все акты. Никто не получит расходы, если не будут акты подготовлены. И будете потом рассказывать, как вы отраслью управляете, — заявил глава города.

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