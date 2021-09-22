Губернатор Севастополя встретился с классными руководителями школ города

На региональном форуме классных руководителей Севастополя в образовательном центре «Бухта Казачья» губернатор Михаил Развожаев принял участие в дискуссии о роли педагогов в воспитании подрастающего поколения.

Когда дети заканчивают школу и начинают взрослую жизнь, важно, с какими установками они в неё входят. Внешняя среда, особенно цифровая, далеко не всегда безобидна. Поэтому вырастает роль родителей, наставников, педагогов и классных руководителей. В Севастополе воспитательная работа велась в школе всегда, но сегодня есть и подводные камни — изобилие отчетности, не всегда мягкая «диджитализация», обеспечение полноценной школы полного дня. Эти и многие другие вопросы обсудили с классными руководителями, получил очень полезную обратную связь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

На встрече с Михаилом Развожаевым педагоги подняли вопросы обучения учителей работе с электронным дневником, организации питания детей с особенностями — аллергиков и диабетиков, жилищного строительства для бюджетников.

Региональный форум классных руководителей проходит в Севастополе впервые. Главная тема – роль классного руководителя в воспитании учеников, патриотическое и нравственное воспитание в школе. 10 классных руководителей из участников мероприятия примут участие в Первом Всероссийском Форуме классных руководителей, который пройдет в Москве с 9 по 10 октября 2021 года.

Напомним, губернатор Севастополя возглавляет рабочую группу «Воспитание» при Госсовете РФ. В текущем году создана и уже протестирована типовая программа воспитания, которая с первого сентября внедряется во всех школах страны. Севастополь входит в число пилотных регионов, где появилась должность советника директора по воспитанию.