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Губернатор Севастополя благодарит всех, кто принимал и принимает участие в обеспечении города водой
Фото: страница ВКонтакте М.Развожаева

Губернатор Севастополя благодарит всех, кто принимал и принимает участие в обеспечении города водой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:55 26.01.2024

Проблема водоснабжения Севастополя практически решена. Еще остались адреса, куда вода не подается в силу субъективных, а то и аварийных причин. Речь идет о Сахарной Головке, СНТ «Гавань», ул. Горпищенко, Камышовом шоссе  т.д. Но это уже единичные случаи. Власти обещают скорое решение этих проблем, тем более, что коммунальщики работают круглосуточно, в прямом смысле.

Да, это был сложный период, и сейчас ещё есть проблемы в нескольких местах. Но и коммунальные, и спасательные службы всё это время работали и сейчас работают в режиме 24/7 до полного восстановления работы всей инфраструктуры.

Спасибо всем сотрудникам севастопольского «Водоканала», которые предприняли всё возможное, чтобы подать воду в дома как можно скорее, а также организовали подвоз питьевой воды. Водовозки совершили более 600 рейсов. За помощь с дополнительными автоцистернами благодарю Совмин Крыма и Министерство обороны, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города также поблагодарил сотрудников «Спасательной службы Севастополя» и управления МЧС, которые откачивали воду, помогают просушить помещения, вместе с работниками «Севприроднадзора» и «Дирекции ООПТ и лесного хозяйства» восстанавливали объекты жизнеобеспечения, расчищали образовавшиеся из-за подъема уровня воды заторы на реках, чистили водозаборы.

Отдельные слова благодарности нашим волонтёрам. В эти дни они работали рука об руку с «Водоканалом» — встречали людей у цистерн с водой, помогали наливать и донести воду всем, кому это было нужно. По моему поручению региональное отделение «Единой Россия» в эти дни занималось адресной помощью: партийцы и волонтёры привезли порядка 9 тысяч литров питьевой воды по 1400 адресам.

Компания «Водограй», оперативно настроила 14 пунктов в разных районах города, чтобы все, кому нужно, могли набрать в них питьевую воду. Спасибо и всем представителям садоводческих товариществ, которые предоставили свои скважины для всех, кому была нужна помощь с водой технической.

И, конечно, всех севастопольцев благодарю за понимание и терпение, — подытожил Михаил Развожаев.

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