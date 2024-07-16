Губернатор Севастополя: данные жителям обещания нужно выполнять в срок

На аппаратном совещании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили обращения граждан, которые зафиксировал Центр управления регионом. Одно из них касалось остановки общественного транспорта у памятника артиллеристам 134-го гаубичного полка. Специалисты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ранее обещали выполнить просьбу местных жителей по оборудованию остановки. Пока что людям приходится идти пешком несколько километров до станции «Мекензиевы горы».

В планах работы это было, действительно, на 2024 год. Вместе с тем некоторые приоритеты сместились: необходимо остановки установить на Фиолентовском шоссе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ведомства Станислава Таматаева.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что данные жителям обещания нужно выполнять в срок:

Вы людям пообещали остановку, а потом рассказываете, что у вас приоритеты сместились. Но это же не наши стратегические планы — это, наоборот, самые простые, но нужные людям вещи. Если пообещали, нужно сделать в те сроки, которые называли.

Также на совещании обсудили вопрос, поступивший от матери 18-летнего студента с инвалидностью, который учится в колледже информационных технологий и промышленности.

Женщина говорит, что колледж отказывает в бесплатном двухразовом питании, ссылаясь на «некое постановление правительства». Я не понимаю, как специалисты могут ссылаться на «некое постановление правительства». То есть, они не знают и не владеют нормативной базой? Сделайте так, чтобы они квалифицированные ответы давали, — сказал глава города.

Директор департамента образования и науки Максим Кривонос отметил, что вопрос уже находится в работе.

Ситуация произошла потому, что у ребёнка изменился статус: он был ребёнком-инвалидом, а по достижении 18 лет стал инвалидом определённой группы. Сейчас мы вносим корректировки в постановление, и с 1 сентября все дети при смене справки будут обеспечены питанием, — пояснил руководитель ведомства.

Изменения коснутся 35 человек, которые находятся в такой ситуации, добавил Максим Кривонос.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале: