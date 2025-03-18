Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Мы живём во время возрождения нашей страны»

От всего сердца поздравляю вас с одиннадцатой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Каждый раз, когда страна вспоминает события 2014 года, когда мы видим архивные кадры с площади Нахимова, очереди счастливых людей на референдуме, понимаем: именно нашему поколению выпала уникальная роль — быть не просто свидетелями исторических событий, а их непосредственными участниками. Мы живём во время возрождения нашей страны, и мы видим, как с каждым годом Россия становится сильнее.

За одиннадцать лет мы вместе прошли огромный путь — от тревог и неизвестности до абсолютного счастья. И всё это время ни один человек ни на секунду не сомневался в правильности выбранного пути.

Всё это время рядом с нами наш главный защитник — Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Человек, который слышит и понимает людей. Человек, для которого интересы Отечества и служение Родине — превыше всего.

За одиннадцать лет мы стали сильнее, а наша уверенность в правде — крепче.

С праздником, севастопольцы!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев