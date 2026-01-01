Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Дорогие севастопольцы, жители Города-Героя!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Все минувшие двенадцать месяцев мы трудились вместе, создавая будущее любимого Севастополя. Мы строили новые дороги, чтобы путь домой был легче. Обновляли школы и детские сады. Приводили в порядок наши медицинские учреждения. Мы работали над большими, системными проектами: тянули газопроводы, ремонтировали водоводы, чтобы жизнь в каждом доме стала комфортнее.

В эту праздничную ночь наши мысли и сердца — с теми, кто сейчас на передовой, на боевом посту. Тысячи наших защитников продолжают выполнять свой долг, оберегая наши рубежи и обеспечивая мирное небо над головой. Именно благодаря их мужеству и стойкости мы можем строить планы, радоваться и мечтать. Наша вера и все наши пожелания скорейшей Победы — им, нашим героям!

Не могу не сказать о самом важном аккорде уходящего года — праздновании 80-летия Великой Победы. Мы бережно восстанавливали памятники, благодарили наших ветеранов. Эта память — наша сила, наш нерушимый фундамент.

Грядущий год наш Президент объявил Годом единства народов России, это решение имеет глубочайшее символическое и, главное, стратегическое значение.

Уверен, что 2026 год станет временем переосмысления, укрепления наших традиций, ещё более глубокого осознания нашей общей судьбы. Ведь именно в нашей общности, в нашей способности слышать друг друга, поддерживать и вместе идти к цели — заключена главная сила России! Наша страна всегда была и остаётся домом для многих народов, и именно это многообразие делает нас непобедимыми.

Дорогие друзья! Пусть в наступающем 2026 году в каждом доме царит любовь и понимание, тепло домашнего очага и тот свет надежды, который способен растопить любую тревогу. Пусть смех наших детей звучит громче, а вера в завтрашний день становится крепче. Пусть каждый рассвет приносит новую силу и вдохновение для того, чтобы жить и быть счастливыми!

С праздником!

С новым 2026 годом!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев