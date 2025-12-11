Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил Елену Гапешину с завоеванием титула чемпионки России по боксу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился со спортсменкой Еленой Гапешиной, её тренером Русланом Давиденко и председателем севастопольской региональной общественной организации «Федерация бокса» Илларионом Гапицоновым. Глава города поздравил звезду севастопольского спорта с завоеванием титула чемпионки России по боксу.

Лена — настоящая звезда российского и мирового бокса. Её путь, невероятная целеустремлённость и вера в свои силы — яркий пример для всех севастопольских мальчишек и девчонок, которые начинают делать первые шаги в спорте. Поздравляю нашу чемпионку и её тренера с блестящей победой. Так держать, Лена! Севастополь гордится тобой! — сказал глава города.

К своей победе на Чемпионате России Елена шла несколько лет, начиная с 2018 года. Четыре раза она становилась серебряным призёром, и только в этом году взяла долгожданное «золото» страны. Этой весной она покорила и международную арену, став чемпионкой мира. Спортсменка убеждена: никогда нельзя сдаваться, нужно всегда двигаться вперёд, много работать и искренне любить своё дело. Ведь спорт — это не только медали, но и новые знакомства, верные друзья и незабываемые эмоции.

Губернатор очень нас поддерживает. Благодаря ему у спортсменов появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» на улице Вакуленчука. Это прекрасная возможность для боксёров совершенствовать свои навыки, заниматься в комфортных условиях, — сказала Елена Гапешина.

В ФОК «Спартак», который входит в состав спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу, есть всё необходимое как для тренировок, так и для проведения региональных и всероссийских соревнований. Сегодня в стенах «Спартака» проходят финальные поединки чемпионата и первенства города по боксу, по результатам которых будут сформированы спортивные сборные команды города, куда попадут сильнейшие спортсмены города, именно они будут представлять Севастополь на выездных соревнованиях в следующем году.

Справочно:

Елена Гапешина — мастер спорта России международного класса по боксу. Многократный призер и победитель всероссийских, международных соревнований, чемпионатов России. Серебряный призер I летней Спартакиады сильнейших боксеров России 2022 года. В 2023 году завоевала золотую медаль на международных соревнованиях в Сербии по боксу и была признана лучшим боксером турнира. По итогам 2020-2024 годов была признана лучшим спортсменом Севастополя по олимпийским видам спорта. В 2024 году стала победительницей чемпионата Европы по боксу (Сербия) и Международных соревнований «ИГРЫ БРИКС». В 2025 году победила на Чемпионате мира по боксу (Сербия) и выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта России». В 2025 году выиграла Чемпионат мира по боксу среди женщин (Сербия) и Чемпионат России среди женщин по боксу (Россия, Уфа).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя