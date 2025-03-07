Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире ответил на вопросы горожан

В прямом эфире телеканала СТВ губернатор Михаил Разввожаев рассказал о дальнейшей судьбе изъятого в собственность города имущества лиц, пособников киевского режима и финансировавших украинские вооруженные формирования.

Одно из предприятий, которое теперь будет в собственности города — это бывший завод «Маяк». Сейчас на территории располагается множество предприятий.

По словам Михаила Развожаева, добропорядочным арендаторам опасаться нечего: ГУП «Центр эффективного использования собственности города» перезаключит с ними договоры, и аренда будет продолжаться на прежних условиях — только средства теперь будут поступать в городскую казну.

Второй крупный объект — это бывший пансионат «Севастополь», который давно ушел в частные руки, при этом никаких инвестиций со стороны собственников не было. Здесь тоже много помещений находится в аренде, и также все договоры могут быть перезаключены.

Дело здесь не столько в доходах казны, сколько в том, что мы пресекли экономическую деятельность наносящую ущерб нашей стране», — подчеркнул губернатор.

Еще один важный вопрос, который обсудили в эфире, — это проблема с бродячими собаками.

Обращений на эту тему много, на эфир позвонила жительница Севастополя, которая задала вопрос о создании приюта.

Сейчас мы планируем выделить гранты для общественной организации, которая будет развивать общественный приют для бездомных собак. Он уже у них есть и мы поможем им масштабироваться, в том числе решим вопрос с выделением им земельного участка. Кроме того, будем усиливать государственную ветеринарную службу, которая по моему поручению теперь займётся решением вопроса с бродячими собаками. И именно управление ветеринарии сейчас занимается созданием государственного приюта, — сообщил Михаил Развожаев.

Кроме прочего, есть еще один аспект: нормативное регулирование.

Речь идет о животных, у которых есть владельцы и которые отпускают их на волю без надзора. Последний громкий случай в Севастополе, связанный с нападением собак, именно такой. Усиление юридических мер, направленных на то, чтобы хозяева животных несли строгую ответственность за них — один из важнейших аспектов в решении проблемного вопроса, — отмечает Михаил Развожаев.

Полную запись эфира можно посмотреть по ссылке. Для удобства просмотра поминутно отмечены ответы губернатора на все важные вопросы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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