Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил многодетным семьям жилищные сертификаты

Сегодня многодетные семьи севастопольцев получили жилищные сертификаты по программе города Севастополя «Жилище» (подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»). Государственная поддержка осуществляется в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В этом году мы на эти цели заложили 170 млн рублей. Важно отметить, что программа городская — это деньги бюджета города Севастополя. Вы все замечательные семьи. Я перед мероприятием почитал про каждую, есть даже семья, у которой девять детей. Я считаю, что вы являетесь примером, образцом для многих иметь такие замечательные большие, настоящие семьи. Поэтому от всей души поздравляю с получением сертификатов, надеюсь, что эти средства помогут семьям быть еще крепче, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Программа работает в Севастополе семь лет. С 2016 по 2022 годы было выдано свидетельств 132 семьям (664 человек) на общую сумму 614,8 млн руб. На этот раз жилищные сертификаты получили еще 15 многодетных семей. Из 15 многодетных семей получили единовременные денежные выплаты одна семья с девятью детьми, две семьи с пятью детьми, пять семей с четырьмя детьми, семь семей с тремя детьми.

Предоставляемая многодетным семьям социальная выплата может быть направлена: на оплату цены договора купли-продажи квартиры или жилого дома, на строительство жилого дома, на оплату договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета города Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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