Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Зеленский загнал себя в угол»
Новости Республики
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Зеленский загнал себя в угол"
фото: © POOL

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Зеленский загнал себя в угол»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:51 23.06.2025

Зеленский стал заложником собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, поэтому ждать от него изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя не приходится. Такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости.

Достаточно много разных бредовых вещей генерирует (Владимир Зеленский – ред.) практически в ежедневном режиме. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым – это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать, – сказал Развожаев.

Он уточнил, что других заявлений от киевского режима российская сторона скорее всего никогда не услышит. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, уверен губернатор Севастополя. И подчеркнул, что Россия давно и четко сформулировала все условия для договоренности о мире.

Все условия президентом (России Владимиром Путиным – ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол, — добавил он.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Узнайте больше:  Жители Крыма, поверив мошенникам, перевели за неделю более 20 миллионов рублей

Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма» закрыт окончательно.

Также глава государства на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x