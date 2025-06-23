Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Зеленский загнал себя в угол»

Достаточно много разных бредовых вещей генерирует (Владимир Зеленский – ред.) практически в ежедневном режиме. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым – это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать, – сказал Развожаев.

Он уточнил, что других заявлений от киевского режима российская сторона скорее всего никогда не услышит. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, уверен губернатор Севастополя. И подчеркнул, что Россия давно и четко сформулировала все условия для договоренности о мире.

Все условия президентом (России Владимиром Путиным – ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол, — добавил он.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма» закрыт окончательно.