Губернатор Севастополя — на 13 месте в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram по итогам июля

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» совместно с первым информационным телеграм-агентством «ТелеСтрим» презентовали свежее исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram». Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (7 545 упоминаний) в июле снова оказался в фокусе Telegram-каналов, заняв тем самым 13 место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram по итогам июля 2024 года. В июле ВСУ продолжали попытки массированных атак БПЛА по Севастополю. Развожаев через свой персональный телеграм-аккаунт сообщал оперативную информацию жителям, предупреждал о тренировках флота со стрельбой. В «мирной» повестке выделяется открытие в Севастополе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Согласно исследованию, всего в Telegram было 7 545 упоминаний Михаила Развожаева, больше всего в телеграм каналах Севастополь INFO (109), Севастополь №1 (71), Крым 24 (71), Севкор (54), Первый Севастопольский (40). Упоминали губернатора и другие крупные каналы, например, РИА Новости, Readovka, Раньше всех.Ну почти, СОЛОВЬЕВ, RT на русском.

При этом топ-5 упоминаемых тем за июль это:

1) Развожаев: Люди не пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.

2) В середине июля в Севастополе отражали массированную атаку БПЛА.

3) Развожаев: В Севастополе горит сухая трава, есть угроза распространения огня на деревянные постройки.

4) В Севастополе состоялась церемония открытия музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

5) Развожаев предупредил о тренировках флота со стрельбой.

источник: Pronline.ru

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