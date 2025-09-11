Губернатор Севастополя наградил лучшие трудовые отряды школьников

10 сентября во Дворце культуры рыбаков состоялось торжественное закрытие пятого сезона губернаторских школьных трудовых отрядов. Губернатор поздравил школьников с завершением сезона и вручил награды лучшим бойцам и отрядам.

Какой-то неправильной работы или работы, которой нужно стесняться, не бывает. Весь труд почетен и важен. И тем более, когда он направлен на то, чтобы сделать красивее и чище наш город, свою школу, парк или сквер, где гуляете вы или ваши родители. Это огромная, важная работа, и, опять же, она формирует и уважительное, и бережное отношение ко всему, что мы вместе в нашем городе создаем, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Лучшим командиром и комиссаром стали Даниил Фролов и Дарья Носкова.

Лучшая пресс-служба – отряд «Айсберг».

Лучший отряд по комиссарской деятельности – отряд «Маяк».

Лучший боец ГШТО – Дарья Терентьева.

Знамя лучшего отряда губернатор торжественно вручил отряду «Сокол».

Минувшим летом более 2000 школьников в составе Губернаторских школьных трудовых отрядов работали в школах, на спортивных и культурных объектах, в «Парках и скверах», Центре занятости населения, Центре развития туризма, «Дирекции ООПТ и лесного хозяйства», ПАО «Банк ПСБ», АО «Золотая Балка». Добавились в этом сезоне и новые направления, благодаря которым подростки получили первый опыт работы на АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», где занимались архивами, электронной документацией и благоустройством территории. В «Севастопольском Автодоре» и «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» ребята трудились делопроизводителями и курьерами. Инновационным стало сотрудничество с «Севастопольской телерадиокомпанией», где школьники создавали видеоролики, аудиоматериалы и репортажи для городских теле- и радиоканалов.

Особое место в трудовом сезоне занял Всероссийский проект трудовых отрядов подростков «Алабуга ТОП». Севастопольские отряды проявили себя на этом масштабном проекте, заняв несколько первых мест в конкурсах «Фестиваль целинных лагерей», «Отряд», «Видеоблог».

Севастопольский отряд «Молодежь 92» был назван лучшим трудовым отрядом подростков по комиссарской деятельности, а сводный ГШТО «Таврия» стал лучшим по медиапоказателям.

Помимо трудовой деятельности, для подростков были организованы командообразующие, профориентационные, творческие и спортивные мероприятия, способствующие их всестороннему развитию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя