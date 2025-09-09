Губернатор Севастополя нагрянул в Верхнесадовский муниципальный округ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 8 сентября с рабочей поездкой посетил Верхнесадовский муниципальный округ: села Дальнее, Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое и Фруктовое. Целью поездки стало выявление пока не решенных проблем. Рабочая поездка началась с фельдшерско-акушерского пункта в селе Дальнем. Здание построили семь лет назад, ФАП обслуживает 537 взрослых и 85 детей.

Добираться до учреждения неудобно: приходится идти либо по длинной лестнице, либо в объезд по гравийной дороге. Ремонтировать эту дорогу нельзя, потому что это охранная зона железной дороги, можно только отсыпать. Поручил изучить возможность переноса ФАПа ниже, в более доступное место, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Затем он посетил здание бывшего дома культуры и лабораторные корпуса. Эти объекты находятся в собственности Никитского ботанического сада, и глава города поручил на федеральном уровне проработать вопрос об их восстановлении или передаче в собственность города для дальнейшего благоустройства.

Жители села попросили построить небольшое футбольное поле. При этом многие из них выразили готовность ездить в Верхнесадовое, где построены новый физкультурно-оздоровительный комплекс и дом культуры — вопрос в транспортном сообщении. Михаил Развожаев поручил сделать кольцевой маршрут, который бы курсировал между селами муниципалитета.

Также глава города поручил подчинённым проработать вопрос о включении детского сада № 113 в президентскую программу капитального ремонта. В заключение поездки в Дальнее он встретился с активными пенсионерками, которые помогают фронту.

Им выделено помещение, но они сами платят за электричество и сталкиваются с проблемами с водой. Считаю это неправильным в корне, поручил обеспечить все условия: свет, вода, отопление, — сказал губернатор.

Посетил Михаил Развожаев и село Фронтовое. Здесь по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено общественное пространство.

В ходе работ мы сделали детскую и спортивную площадки, оборудовали памп трек. Обсудил с жителями вопрос ограждения площадки, решили не ставить забор, а высадить туи. Принял решение передать объект на баланс муниципалитета для обслуживания, поручил посчитать затраты на содержание сквера, — сказал Михаил Развожаев.

Здесь же он встретился с председателем родительского комитета школы №55. После капитального ремонта был выявлен ряд строительных недочётов. Глава города поручил, чтобы подрядчик срочно устранил их.

В Пироговке он встретился с инициативной группой ТОС «Союз» — проект входит в десятку лучших в стране. Жители на выигранные гранты благоустроили здесь сквер: сделали две детские площадки, спортивную зону, установили беседки, качели, разбили клумбы. Михаил Развожаев поручил поставить сквер на баланс района, чтобы его регулярно обслуживали, и он не пришел в упадок.

В ДК «Садовод» в Верхнесадовом после капремонта заработала библиотека, которую недавно переоснастили по модельному стандарту в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Теперь здесь есть «умные» доски, компьютерная и оргтехника, робот ассистент «Дядя Федор». Библиотека получила 4 тысячи новых книг, теперь их 16 тысяч. В библиотеке 1,5 тысячи читателей, причем самые активные — дети.

Глава города осмотрел ход благоустройства нового общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Поручил увеличить территорию (возможность для этого есть) и предусмотреть парковку, чтобы эта территория стала полноценным общественным пространством для проведения праздников Верхнесадового, — сказал Михаил Развожаев.

Он также посетил детский сад № 113, где занимаются 150 детей.

Объект включен в президентскую программу капремонта — в 2026 году начнем здесь работы по приведению в порядок здания, коммуникаций. Оснастим новой мебелью и оборудованием, сделаем благоустройство. На время ремонта детей распределим по садам округа, будем их организованно возить, — констатировал губернатор.

В заключение рабочей поездки Михаил Развожаев прибыл в село Фруктовое, где пообщался с местными жителями на новой игровой площадке: здесь теперь есть качели, горки, карусели, спортивная зона. Родители попросили заменить покрытие на резиновое, глава города дал соответствующее поручение.

Во всех селах округа уже есть новые общественные пространства и культурные объекты, но продолжаем работу: будем ремонтировать сады, расширять пространства для отдыха и спорта, решать вопросы с их содержанием, — заключил Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя