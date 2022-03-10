Губернатор Севастополя поручил сдержать рост цен на социально значимые товары

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить мониторинг цен на социально значимые товары.

Даны поручения по постоянному мониторингу цен на продуктовые группы, сегодня мне доложили, что у нас подорожал сахар и еще ряд позиций. По таким повышениям будем предметно разбираться — есть ли объективные причины для роста, либо возникают какие-то спекуляции, — отметил Развожаев.

Глава города добавил, что даже если повышение стоимости продовольствия обосновано, правительству необходимо принимать дополнительные меры по сдерживанию роста цен.

Заместитель губернатора Алексей Парикин доложил, что Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка сегодня представит материал, объективно отражающий сложившуюся ситуацию с учетом работы, проведенной с торговыми сетями. Он также отметил, что меры по сдерживанию цен уже принимаются:

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка написал обращение в Союз сахаропроизводителей России, чтобы они заключали контракты напрямую с торговыми сетями Севастополя.

Глава города также поручил изучить возможность организации прямых поставок и другой продукции.

Нужно обратить внимание на группы товаров, которые наиболее чувствительны для людей, например, муку. Выйти напрямую на другие регионы, чтобы в обход всех посреднических схем помочь сетям и производителям заключить прямые договоры и обеспечить поставки по нормальным ценам, — поручил Михаил Развожаев.

Также на необоснованное повышение цен севастопольцы могут пожаловаться через чат-бот @proverka92_bot в Telegram. Цифровой помощник позволит горожанам оперативно сообщить властям о резко выросшей цене на тот или иной товар. Все сообщения о необоснованном росте цен на социально значимые товары попадут на проверку в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Напомним, в Севастополе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании, который был заключен между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и торговыми сетями. Согласно документу, в магазинах устанавливается нулевая или минимальная торговая надбавка на ряд социально значимых продуктов питания.

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