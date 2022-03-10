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Губернатор Севастополя поручил сдержать рост цен на социально значимые товары
Фото: sev.gov.ru

Губернатор Севастополя поручил сдержать рост цен на социально значимые товары

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:28 10.03.2022

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить мониторинг цен на социально значимые товары.

Даны поручения по постоянному мониторингу цен на продуктовые группы, сегодня мне доложили, что у нас подорожал сахар и еще ряд позиций. По таким повышениям будем предметно разбираться — есть ли объективные причины для роста, либо возникают какие-то спекуляции, — отметил Развожаев.

Глава города добавил, что даже если повышение стоимости продовольствия обосновано, правительству необходимо принимать дополнительные меры по сдерживанию роста цен.

Заместитель губернатора Алексей Парикин доложил, что Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка сегодня представит материал, объективно отражающий сложившуюся ситуацию с учетом работы, проведенной с торговыми сетями. Он также отметил, что меры по сдерживанию цен уже принимаются:

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка написал обращение в Союз сахаропроизводителей России, чтобы они заключали контракты напрямую с торговыми сетями Севастополя.

Глава города также поручил изучить возможность организации прямых поставок и другой продукции.

Нужно обратить внимание на группы товаров, которые наиболее чувствительны для людей, например, муку. Выйти напрямую на другие регионы, чтобы в обход всех посреднических схем помочь сетям и производителям заключить прямые договоры и обеспечить поставки по нормальным ценам, — поручил Михаил Развожаев.

Также на необоснованное повышение цен севастопольцы могут пожаловаться через чат-бот @proverka92_bot в Telegram. Цифровой помощник позволит горожанам оперативно сообщить властям о резко выросшей цене на тот или иной товар. Все сообщения о необоснованном росте цен на социально значимые товары попадут на проверку в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

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Напомним, в Севастополе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании, который был заключен между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и торговыми сетями. Согласно документу, в магазинах устанавливается нулевая или минимальная торговая надбавка на ряд социально значимых продуктов питания.


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