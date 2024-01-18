Губернатор Севастополя поздравил коллектив школы №6 со 125-летним юбилеем учреждения

Севастопольской средней общеобразовательной школе № 6 исполнилось 125 лет. С юбилеем учреждения его сотрудников поздравили губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, начальник Управления МВД России по городу Севастополю Сергей Сигунов, сенатор Екатерина Алтабаева и другие.

Школа была основана в 1898 году. Сегодня здесь учится 1116 детей, работает 76 сотрудников. В 2017 году по соглашению с УМВД России по Севастополю был открыт первый кадетский класс органов внутренних дел. Сегодня в школе — 469 кадет. Педагоги школы показывают высокий уровень профессионализма в конкурсах педагогического мастерства. Учреждение является опорной школой Севастополя по внедрению целевой модели наставничества и менторства, площадкой для практики студентов педагогических направлений Севастопольского государственного университета.

Михаил Развожаев поздравил преподавательский состав с праздником. Он отметил высокие результаты работы педагогов и активную общественную позицию учеников.

Школа № 6 сегодня показывает высокие результаты по самым разным направлениям, участвует в федеральных проектах Министерства просвещения. Со своей стороны, мы делаем всё возможное, чтобы поддержать одну из старейших, любимейших школ города. И кадетские классы, которые несколько лет назад открылись в школе, — это пример нашей совместной работы с УМВД России по Севастополю. У нас нет других таких учреждений в системе школьного образования, где бы кадетское движение было развито так сильно. Радостно, что дети активно участвуют в жизни города: несут вахту на Посту №1, присоединяются к президентскому «Движению первых» — всё это результат слаженной, профессиональной работы педагогического коллектива. Ребята растут с правильным пониманием жизни — а значит, те, кто в дальнейшем пойдёт в органы внутренних дел, будут нести свою службу добросовестно и ответственно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов выразил коллективу школы благодарность за вклад в воспитание детей.

От лица Управления МВД по Севастополю благодарю вас за бесценный вклад в обучение и формирование будущих сотрудников органов внутренних дел. Именно благодаря вашему ежедневному труду формируются личности настоящих патриотов России и Севастополя. Уверен, в будущем всё больше юношей и девушек будут пополнять ряды наших правоохранителей», — сказал он.

Директор школы № 6 Наталья Терещенко отметила, что миссией учебного заведения является патриотическое воспитание детей.

Наша школа всегда отличалась военным и патриотическим воспитанием. Мы определили миссию школы — воспитание высокообразованных патриотов своей страны. И воспитание российских кадетов — это именно то направление, благодаря которому мы можем эту миссию выполнить», — сказала директор школы.

Губернатор Михаил Развожаев вручил награды сотрудникам школы № 6.

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждена Фетисова Валентина Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Нагрудным знаком «За верность профессии» награждена Богатикова Вера Анатольевна, учитель истории.

Благодарностью Губернатора города Севастополя награждены:

Васильева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы;

Гребенец Лилия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Галич Татьяна Витальевна, педагог-библиотекарь;

Игнатушко Людмила Семеновна, дворник;

Лагута Михаил Иванович, учитель физической культуры;

Муравьева Ольга Ивановна, учитель начальных классов.

Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

Головченко Лариса Александровна, учитель географии и биологии;

Емельянова Ольга Николаевна, учитель математики;

Терещенко Наталья Анатольевна, директор школы;

Филатьева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы.

Благодарностью директора Департамента образования и науки города Севастополя награждены:

Ампилогова Анна Александровна, учитель русского языка и литературы;

Гайдай Лидия Григорьевна, гардеробщик;

Герасимова Любовь Анатольевна, учитель внеурочной деятельности;

Дунаева Мария Андреевна, учитель русского языка и литературы;

Квышко Евгения Васильевна, учитель начальных классов;

Курило Людмила Васильевна, учитель физической культуры;

Маковская Галина Николаевна, гардеробщик;

Родкина Елена Константиновна, главный бухгалтер;

Сомова Наталия Александровна, учитель физического воспитания.

Грамотой Департамента образования и науки города Севастополя награждены:

Базилевич Анастасия Игоревна, учитель математики;

Дротиковский Виктор Васильевич, учитель информатики;

Клейбатенко Ольга Владимировна, учитель начальных классов;

Курабцева Марина Павловна, учитель начальных классов;

Лукащук Марина Валерьевна, учитель начальных классов;

Пачишина Виктория Сергеевна, учитель начальных классов;

Ременяк Елена Николаевна, учитель начальных классов;

Хохол Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы;

Цабак Надежда Сергеевна, заместитель директора по информатизации

и безопасности;

и безопасности; Яковлева Яна Сергеевна, учитель иностранного языка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя