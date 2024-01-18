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Губернатор Севастополя поздравил коллектив школы №6 со 125-летним юбилеем учреждения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя поздравил коллектив школы №6 со 125-летним юбилеем учреждения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:38 18.01.2024

Севастопольской средней общеобразовательной школе № 6 исполнилось 125 лет. С юбилеем учреждения его сотрудников поздравили губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, начальник Управления МВД России по городу Севастополю Сергей Сигунов, сенатор Екатерина Алтабаева и другие.

Школа была основана в 1898 году. Сегодня здесь учится 1116 детей, работает 76 сотрудников. В 2017 году по соглашению с УМВД России по Севастополю был открыт первый кадетский класс органов внутренних дел. Сегодня в школе — 469 кадет. Педагоги школы показывают высокий уровень профессионализма в конкурсах педагогического мастерства. Учреждение является опорной школой Севастополя по внедрению целевой модели наставничества и менторства, площадкой для практики студентов педагогических направлений Севастопольского государственного университета.

Михаил Развожаев поздравил преподавательский состав с праздником. Он отметил высокие результаты работы педагогов и активную общественную позицию учеников.

Школа № 6 сегодня показывает высокие результаты по самым разным направлениям, участвует в федеральных проектах Министерства просвещения. Со своей стороны, мы делаем всё возможное, чтобы поддержать одну из старейших, любимейших школ города. И кадетские классы, которые несколько лет назад открылись в школе, — это пример нашей совместной работы с УМВД России по Севастополю. У нас нет других таких учреждений в системе школьного образования, где бы кадетское движение было развито так сильно. Радостно, что дети активно участвуют в жизни города: несут вахту на Посту №1, присоединяются к президентскому «Движению первых» — всё это результат слаженной, профессиональной работы педагогического коллектива. Ребята растут с правильным пониманием жизни — а значит, те, кто в дальнейшем пойдёт в органы внутренних дел, будут нести свою службу добросовестно и ответственно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов выразил коллективу школы благодарность за вклад в воспитание детей.

От лица Управления МВД по Севастополю благодарю вас за бесценный вклад в обучение и формирование будущих сотрудников органов внутренних дел. Именно благодаря вашему ежедневному труду формируются личности настоящих патриотов России и Севастополя. Уверен, в будущем всё больше юношей и девушек будут пополнять ряды наших правоохранителей», — сказал он.

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Директор школы № 6 Наталья Терещенко отметила, что миссией учебного заведения является патриотическое воспитание детей.

Наша школа всегда отличалась военным и патриотическим воспитанием. Мы определили миссию школы — воспитание высокообразованных патриотов своей страны. И воспитание российских кадетов — это именно то направление, благодаря которому мы можем эту миссию выполнить», — сказала директор школы.

Губернатор Михаил Развожаев вручил награды сотрудникам школы № 6.

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждена Фетисова Валентина Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Нагрудным знаком «За верность профессии» награждена Богатикова Вера Анатольевна, учитель истории.

Благодарностью Губернатора города Севастополя награждены:

  • Васильева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы;
  • Гребенец Лилия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
  • Галич Татьяна Витальевна, педагог-библиотекарь;
  • Игнатушко Людмила Семеновна, дворник;
  • Лагута Михаил Иванович, учитель физической культуры;
  • Муравьева Ольга Ивановна, учитель начальных классов.

Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

  • Головченко Лариса Александровна, учитель географии и биологии;
  • Емельянова Ольга Николаевна, учитель математики;
  • Терещенко Наталья Анатольевна, директор школы;
  • Филатьева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы.

Благодарностью директора Департамента образования и науки города Севастополя награждены:

  • Ампилогова Анна Александровна, учитель русского языка и литературы;
  • Гайдай Лидия Григорьевна, гардеробщик;
  • Герасимова Любовь Анатольевна, учитель внеурочной деятельности;
  • Дунаева Мария Андреевна, учитель русского языка и литературы;
  • Квышко Евгения Васильевна, учитель начальных классов;
  • Курило Людмила Васильевна, учитель физической культуры;
  • Маковская Галина Николаевна, гардеробщик;
  • Родкина Елена Константиновна, главный бухгалтер;
  • Сомова Наталия Александровна, учитель физического воспитания.

Грамотой Департамента образования и науки города Севастополя награждены:

  • Базилевич Анастасия Игоревна, учитель математики;
  • Дротиковский Виктор Васильевич, учитель информатики;
  • Клейбатенко Ольга Владимировна, учитель начальных классов;
  • Курабцева Марина Павловна, учитель начальных классов;
  • Лукащук Марина Валерьевна, учитель начальных классов;
  • Пачишина Виктория Сергеевна, учитель начальных классов;
  • Ременяк Елена Николаевна, учитель начальных классов;
  • Хохол Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы;
  • Цабак Надежда Сергеевна, заместитель директора по информатизации
    и безопасности;
  • Яковлева Яна Сергеевна, учитель иностранного языка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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