Губернатор Севастополя поздравил морскую пехоту Севастополя и вручил ценные подарки

Накануне Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в зале Правительства провел встречу с военными из 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты. Губернатор поздравил с Днем морской пехоты и вручил благодарности и ценные подарки отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

Севастополь и 810-ая бригада вместе и в горе и в радости. Всегда рядом, вы всегда на нас можете рассчитывать. От всей души вас благодарю за то, что сегодня бригада делает. Я прекрасно знаю о всех тех подвигах, которые совершают морпехи ежедневно на самых опасных участках фронта. Все севастопольцы с вами. Все как могут поддерживают и желают скорейшего возвращения бригады в пункт постоянной дислокации — в Севастополь! С нашей Победой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Кроме личных подарков, Губернатор передал ребятам антидроновое ружье и два автомобиля высокой проходимости багги, которые ребята отправят на передовую.

Дмитрий Марочкин гвардии капитан 810-й отдельной бригады морской пехоты поблагодарил за поддержку севастопольцев:

Поддержка идет всегда, сам город, его жители, правительство осуществляют несказанную поддержку, которую не выразить словами, можем говорить только спасибо! Мы знаем дома нас тут всегда ждут, — подчеркивает офицер.

Справочно: В этом году 810-я бригада морской пехоты указом Президента России Владимира Владимировича Путина была награждена Орденом Ушакова, став дважды орденоносной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя